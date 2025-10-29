Pronto il primo tram del Sir2 | il mezzo a 4 casse a Padova il 15 dicembre
A un primo sguardo il nuovo mezzo é simile a quelli in funzione sull’attuale linea, ma i nuovi convogli destinati a Padova sono però più grandi, 32 metri anziché 25, quindi più capienti, per 292 persone. Completamente rivisti anche gli interni: diversi colori, più chiari e moderni, e una diversa. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
