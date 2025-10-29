Pronto a prendere il suo posto Retroscena bomba sul Pd spunta il nome dell’uomo che fa tremare Elly Schlein

Caffeinamagazine.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Partito democratico attraversa una delle sue fasi più delicate, sospeso com’è tra la nostalgia del passato e la difficoltà di immaginare il futuro. La sua natura bifronte – ex comunista da un lato, ex democristiana dall’altro – continua a impedirgli quella sintesi che da anni rappresenta il suo vero tallone d’Achille. Il risultato è un partito che muta pelle a ogni stagione politica, alternando leader moderati a figure più radicali, senza mai trovare un equilibrio stabile. È una storia già vista: da Walter Veltroni a Pier Luigi Bersani, da Matteo Renzi a Nicola Zingaretti, fino a Enrico Letta e all’attuale segretaria Elly Schlein. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

pronto prendere suo postoUn Posto al Sole, anticipazioni 29 ottobre: Gianluca pronto ad affrontare i suoi problemi - Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, la soap di Rai 3 in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20. Scrive msn.com

pronto prendere suo postoLo Spezia ha deciso: via D’Angelo, pronto Pagliuca a prendere il suo posto - Si chiude dopo 78 partite, una salvezza all'ultima giornata e una promozione sfumata in finale play- msn.com scrive

pronto prendere suo posto"Un altro allenatore alla porta del Napoli, pronto a prendere il posto di Conte". Il retroscena - Il Napoli di Antonio Conte ha cominciato la nuova stagione in modo del tutto turbolento, nessuno si aspettava i tanti gol presi in queste prime partite di campionato e Champions League, ma soprattutto ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pronto Prendere Suo Posto