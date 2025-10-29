Pronto a prendere il suo posto Retroscena bomba sul Pd spunta il nome dell’uomo che fa tremare Elly Schlein

Il Partito democratico attraversa una delle sue fasi più delicate, sospeso com’è tra la nostalgia del passato e la difficoltà di immaginare il futuro. La sua natura bifronte – ex comunista da un lato, ex democristiana dall’altro – continua a impedirgli quella sintesi che da anni rappresenta il suo vero tallone d’Achille. Il risultato è un partito che muta pelle a ogni stagione politica, alternando leader moderati a figure più radicali, senza mai trovare un equilibrio stabile. È una storia già vista: da Walter Veltroni a Pier Luigi Bersani, da Matteo Renzi a Nicola Zingaretti, fino a Enrico Letta e all’attuale segretaria Elly Schlein. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it