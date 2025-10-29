– Il Partito Democratico si trova ad affrontare una delle sue fasi più complesse, sospeso tra la memoria delle sue origini e l’incertezza su quale direzione prendere. La doppia anima, radicata nell’ex tradizione comunista e in quella democristiana, continua a rappresentare un ostacolo per la definizione di un’identità politica stabile. Il risultato è una formazione che cambia volto a seconda delle stagioni politiche, alternando leadership moderate a figure più radicali, senza mai raggiungere un assetto duraturo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Pronto a prendere il suo posto”. Retroscena bomba sul Pd, spunta il nome che fa tremare Schlein