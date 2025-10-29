Pronostico Tolosa-Rennes | si ferma la striscia di vittorie
Tolosa-Rennes è una partita della decima giornata di Ligue 1 e si gioca mercoledì alle 21:05: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Arrivano entrambe da una sconfitta Tolosa e Rennes: i primi sul campo del Monaco, i secondi in casa contro il Nizza. Sarebbe stato meglio presentarsi a questo importante appuntamento in maniera diversa. Ma la classifica, oggettivamente, è davvero serena e quindi si può stare con mezzo sorriso. (AnsaFoto) – Ilveggente.it La striscia di vittorie che il Tolosa ha sul Rennes è di quattro aperte, con in mezzo un pareggio. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Tolosa-Rennes (mercoledì 29 ottobre 2025 ore 21:05): formazioni, quote, pronostici ift.tt/PD8cBvq #scommesse #pronostici - X Vai su X
DanPat Rugby. . TOMMASO MENONCELLO lascia Treviso per andare a giocare a Tolosa, insieme ad Ange Capuozzo e Antoine Dupont! cosa ne pensate #Menoncello #italrugby #treviso #benetton #rugby Vai su Facebook
Pronostico Tolosa vs Rennes – 29 Ottobre 2025 - Rennes accende l’interesse degli appassionati di Ligue 1, con calcio d’inizio fissato alle 21:05 del 29 Ottobre 2025 allo Stadio de ... Si legge su news-sports.it
Pronostico Tolosa-Rennes 29 Ottobre 2025: 10ª Giornata di Ligue 1 - Rennes, match di Ligue 1 McDonald’s, si gioca mercoledì 29 ottobre alle 21:05 allo Stadium de Toulouse: scopri l'analisi dettagliata, le migliori quote e il pronostico per le tue scommesse su q ... Segnala bottadiculo.it
Pronostici Ligue 1: le scommesse sull’8° giornata con Tolosa-Metz del 19 ottobre 2025 - Analisi, quote, probabili formazioni, guida tv e scommesse sulla 7° giornata di Ligue 1. Da betitaliaweb.it