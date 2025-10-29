Tolosa-Rennes è una partita della decima giornata di Ligue 1 e si gioca mercoledì alle 21:05: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Arrivano entrambe da una sconfitta Tolosa e Rennes: i primi sul campo del Monaco, i secondi in casa contro il Nizza. Sarebbe stato meglio presentarsi a questo importante appuntamento in maniera diversa. Ma la classifica, oggettivamente, è davvero serena e quindi si può stare con mezzo sorriso. (AnsaFoto) – Ilveggente.it La striscia di vittorie che il Tolosa ha sul Rennes è di quattro aperte, con in mezzo un pareggio. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Tolosa-Rennes: si ferma la striscia di vittorie