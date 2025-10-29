Pronostico Swansea-Manchester City | riprendono immediatamente a correre
Swansea-Manchester City è un match valido per il quarto turno della League Cup e si gioca mercoledì alle 20:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Dopo aver esordito, lo scorso 24 settembre, contro un club di League One, l’Huddersfield, il Manchester City nel quarto turno di League Cup fa visita allo Swansea, squadra che milita ormai da diversi anni in Championship, il campionato cadetto inglese. Sfida che arriva a pochi giorni dall’inaspettata sconfitta dei Cityzens in casa dell’Aston Villa (1-0), primo k.o. per la squadra di Pep Guardiola in campionato dallo scorso agosto. (Ansa) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Altre letture consigliate
Pronostico Swansea-Manchester City: riprendono immediatamente a correre - Manchester City è un match del quarto turno della League Cup e si gioca mercoledì alle 20:45: tv, probabili formazioni, pronostico. Segnala ilveggente.it