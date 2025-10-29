Pronostico Strasburgo-Auxerre | impegno agevole per riprendere la corsa
Strasburgo-Auxerre è una partita della decima giornata di Ligue 1 e si gioca mercoledì alle 21:05: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Si è fermata a quattro, dopo la sconfitta contro il Lione dello scorso fine settimana, la striscia di risultati utili dello Strasburgo, una delle squadre che meglio ha fatto in Francia in questo avvio di stagione, soprattutto per quelli che onestamente sono gli obiettivi. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Una caduta ci sta, soprattutto perché arrivata in trasferta su uno dei campi più complicati di tutto il massimo campionato francese. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Argomenti simili trattati di recente
Pronostico Strasburgo-Auxerre 29 Ottobre 2025: 10ª Giornata di Ligue 1 - Auxerre, mercoledì 29 ottobre 2025 alle 21:05, è una sfida cruciale di Ligue 1 McDonald’s: scopri analisi, pronostico e quote di una partita che promette scintille tra i giovani terribili d ... Lo riporta bottadiculo.it
Pronostico Strasburgo vs Auxerre – 29 Ottobre 2025 - Auxerre si preannuncia come uno dei match più interessanti di Ligue 1 in programma il 29 Ottobre 2025 alle 21:05 presso lo Stadio ... Segnala news-sports.it