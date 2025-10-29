Pronostico Strasburgo-Auxerre | impegno agevole per riprendere la corsa

Strasburgo-Auxerre è una partita della decima giornata di Ligue 1 e si gioca mercoledì alle 21:05: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Si è fermata a quattro, dopo la sconfitta contro il Lione dello scorso fine settimana, la striscia di risultati utili dello Strasburgo, una delle squadre che meglio ha fatto in Francia in questo avvio di stagione, soprattutto per quelli che onestamente sono gli obiettivi. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Una caduta ci sta, soprattutto perché arrivata in trasferta su uno dei campi più complicati di tutto il massimo campionato francese. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

