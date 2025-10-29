Pronostico Racing Club-Flamengo | non è mai successo e non succederà

Racing Club-Flamengo è la semifinale di ritorno della Coppa Libertadores: pronostico, formazioni e dove vederla Il Flamengo gioca per la finale di Coppa Libertadores con la possibilità anche di pareggiare per andare avanti. L’uno a zero che i rossoneri brasiliani hanno conquistato in casa sulla formazione argentina permette di guardare con ottimismo a questo match. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Anche perché solamente la sfortuna, la scorsa settimana, non ha permesso di prendersi un risultato molto più ampio: venti tiri totali, sei in porta contro uno, un dato sugli XG di oltre 2 – rispetto alle 0,27 degli ospiti) e oltre il 70% di possesso palla. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Racing Club-Flamengo: non è mai successo (e non succederà)

