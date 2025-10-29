Paderborn- Bayer Leverkusen è una partita dei 32esimi di finale di Coppa di Germania: pronostico, formazioni e dove vederla La sesta marcia è già inserita. E cosa vuole dire? No, non parliamo di macchine, ma parliamo delle vittorie di fila che il Bayer Leverkusen – che ha già cambiato marcia per restare in tema dopo il cambio di allenatore – ha piazzato negli ultimi cinque confronti avuti contro il Paderborn. (AnsaFoto) – Ilveggente.it E non parliamo di Coppa, ma parliamo di campionato. E se a questo ci aggiungiamo il fatto che quest’anno i padroni di casa sono nella Serie B tedesca, il quadro è davvero completo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Paderborn-Bayer Leverkusen: la sesta marcia è già inserita