Metz-Lens è una partita della decima giornata di Ligue 1 e si gioca mercoledì alle 19: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Sei gol fatti e 26 subiti. Ultimo posto in classifica con soli due punti conquistati fino al momento. Il Metz è riuscito nell’impresa di inanellare questi numeri nelle prime nove giornate del massimo campionato francese. Sì, prima o poi arriverà una vittoria, lo sappiamo, ma non è questo il momento. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Non è questo il momento perché il Lens è praticamente la squadra più in forma in Francia. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Metz-Lens: il (quasi) testa-coda ha un padrone