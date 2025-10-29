Mainz-Stoccarda è una partita dei 32esimi di finale di Coppa di Germania: pronostico, formazioni e dove vederla Mainz e Stoccarda si sono affrontate nello scorso fine settimane in Bundesliga. E hanno avuto la meglio quelli che nel tardo pomeriggio di mercoledì giocheranno in trasferta. No, non c’è una rivincita immediata questa volta. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Lo Stoccarda vuole arrivare in fondo a questa manifestazione, essendo una squadra che di solito cerca di prendersi se possibile qualche trofeo e soprattutto perché problemi di “salvezza” non ne ha. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Mainz-Stoccarda: niente rivincita dopo 3 giorni