Liverpool-Crystal Palace è un match valido per il quarto turno della League Cup e si gioca mercoledì alle 20:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. La crisi del Liverpool è iniziata proprio dalla sconfitta con il Crystal Palace in campionato. Le Eagles, giustiziere dei Reds già in pieno agosto nel Community Shield, un mese fa contribuirono a scardinare le certezze dei campioni d’Inghilterra in carica, castigati in pieno recupero da un gol di Nketiah (2-1). Da allora van Dijk e compagni hanno rimediato quasi solo sconfitte. Ben cinque nel giro di un mese, con l’unica eccezione del roboante successo in Champions League in casa dell’Eintracht Francoforte (1-5). 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Liverpool-Crystal Palace: la coppa per uscire dalla crisi