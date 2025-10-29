Pronostico Liverpool-Crystal Palace | la coppa per uscire dalla crisi
Liverpool-Crystal Palace è un match valido per il quarto turno della League Cup e si gioca mercoledì alle 20:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. La crisi del Liverpool è iniziata proprio dalla sconfitta con il Crystal Palace in campionato. Le Eagles, giustiziere dei Reds già in pieno agosto nel Community Shield, un mese fa contribuirono a scardinare le certezze dei campioni d’Inghilterra in carica, castigati in pieno recupero da un gol di Nketiah (2-1). Da allora van Dijk e compagni hanno rimediato quasi solo sconfitte. Ben cinque nel giro di un mese, con l’unica eccezione del roboante successo in Champions League in casa dell’Eintracht Francoforte (1-5). 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Scopri altri approfondimenti
Milan, Allegri può sorridere: recuperato un big! Doppio colpo dal Liverpool? I nomi #SempreMilan #ACMilan #Milan Vai su Facebook
Pronostico Crystal Palace-Liverpool: in Inghilterra si assegna il primo trofeo della stagione, la Community Shield - Liverpool: con probabili formazioni, statistiche, guida tv, comparazione delle migliori quote e consigli per le scommesse su questo match valido per la ... Scrive betitaliaweb.it
Pronostico Crystal Palace-Liverpool: assist o marcatore ad alta quota per la Community Shield - Liverpool: un marcatore ad alta quota per la finale della Community Shield, primo trofeo inglese della nuova stagione. Lo riporta ilveggente.it
Pronostico Crystal Palace-Liverpool 27 Settembre 2025: 6ª Giornata di Premier League - Liverpool, sabato 27 settembre 2025 alle 16:00: la caccia dei Reds alla sesta vittoria consecutiva si scontra con ... Riporta bottadiculo.it