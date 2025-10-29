Francisco Cerundolo e Jannik Sinner inizieranno la loro partita non prima delle ore 19:00. L’argentino sta combinando davvero poco, tanto è vero che, sconfiggendo Miomir Kecmanovic in tre set, ha ottenuto due vittorie consecutive in un torneo per la prima volta in quasi tre mesi. L’italiano invece appare lanciatissimo verso la riconquista del primo posto . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Francisco Cerundolo – Jannik Sinner, Parigi Masters 30-10-2025