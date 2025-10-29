Pronostico e quote Francisco Cerundolo – Jannik Sinner Parigi Masters 30-10-2025

Infobetting.com | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Francisco Cerundolo e Jannik Sinner inizieranno la loro partita non prima delle ore 19:00. L’argentino sta combinando davvero poco, tanto è vero che, sconfiggendo Miomir Kecmanovic in tre set, ha ottenuto due vittorie consecutive in un torneo per la prima volta in quasi tre mesi. L’italiano invece appare lanciatissimo verso la riconquista del primo posto . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

PRONOSTICO SINNER-CERUNDOLO QUOTE - Nell'ultima sfida contro l'olandese De Jong, Sinner ha mostrato qualche passaggio a vuoto nel primo set, dovuto al caldo e alla mancaza di ritmo. Scrive gazzetta.it

