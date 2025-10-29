Pronostico e quote Cameron Norrie – Valentin Vacherot Parigi Masters 30-10-2025

Infobetting.com | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cameron Norrie e Valentin Vacherot apriranno il programma sul campo centrale intorno alle ore 11:00. Nel secondo turno, il britannico ha ottenuto una delle più grandi vittorie della sua carriera, eliminando l’attuale numero uno del mondo Carlos Alcaraz, anche se ora rischia di perdere lo scettro. Lo spagnolo ha giocato molto male, commettendo oltre 50 . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

pronostico e quote cameron norrie 8211 valentin vacherot parigi masters 30 10 2025

© Infobetting.com - Pronostico e quote Cameron Norrie – Valentin Vacherot, Parigi Masters 30-10-2025

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

PRONOSTICO SINNER-BERGS QUOTE - Bergs quote analisi statistiche sedicesimi Masters 1000 Parigi in programma mercoledì 29 ottobre alle ore 15 ... Segnala gazzetta.it

Bellucci diretta Wimbledon: segui la partita contro Norrie. Tennis oggi LIVE - Saluta Wimbledon il 24enne di Busto Arsizio che, nel match contro Norrie, ha sfruttato solo tre break rispetto alle 11 occasioni costruite. corrieredellosport.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Pronostico Quote Cameron Norrie