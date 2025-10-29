Cameron Norrie e Valentin Vacherot apriranno il programma sul campo centrale intorno alle ore 11:00. Nel secondo turno, il britannico ha ottenuto una delle più grandi vittorie della sua carriera, eliminando l’attuale numero uno del mondo Carlos Alcaraz, anche se ora rischia di perdere lo scettro. Lo spagnolo ha giocato molto male, commettendo oltre 50 . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Cameron Norrie – Valentin Vacherot, Parigi Masters 30-10-2025