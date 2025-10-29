Ben Shelton e Andrey Rublev si sfideranno sul campo numero 1 non prima delle 14:30. L’americano ha sorpreso molti, a giudicare dai movimenti di mercato, quando martedì ha battuto Cobolli per 7-6 6-3 salvando una cruciale palla break sul 4-4 del 1° set e avendo il merito di concedere all’italiano una sola chance di strappargli . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Ben Shelton – Andrey Rublev, Parigi Masters 30-10-2025