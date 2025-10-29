Arsenal-Brighton è un match valido per il quarto turno della League Cup e si gioca mercoledì alle 20:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. In questo momento la squadra da battere, in Inghilterra, è l’ Arsenal: il Liverpool, dopo la partenza a razzo, si è perso strada facendo, scivolando a -7 dalla vetta, mentre l’altra pretendente al titolo, il Manchester City, deve fare i conti con una forte discontinuità a livello di risultati. I Gunners, ovviamente, ne stanno approfittando. In campionato hanno sempre vinto nell’ultimo mese, facendo incetta di clean sheet. Nell’ultimo fine settimana il Crystal Palace si è dovuto arrendere 1-0 all’Emirates Stadium, castigato dal classico gol dell’ex di Eze, passato proprio la scorsa estate al club del nord di Londra. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Arsenal-Brighton: tanto turnover ma il risultato non cambia