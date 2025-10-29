Pronostici Pisa-Lazio | marcatore tiri in porta e ammoniti

Pisa-Lazio, i pronostici sul marcatore, tiratori e possibili ammoniti dell’incontro: ecco tutte le dritte da cerchiare in rosso Reduce dalla bella vittoria ottenuta contro la Juventus, la Lazio di Maurizio Sarri non vuole smettere di sognare. L’impegno contro il Pisa, però, nasconde non poche insidie per i biancocelesti che saranno chiamate ad affrontare una squadra in grado di fermare sul pareggio il Milan dopo aver spaventato prima il Napoli e poi la Roma. (LaPresse) – IlVeggente.it Nel percorso di crescita dei capitolini un ruolo importante sarà ricoperto anche dalla verve realizzativa di Zaccagni. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

