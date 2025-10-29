Pronostici Cagliari-Sassuolo | marcatore tiri in porta e ammoniti
Pronostici Cagliari-Sassuolo: un match che vale tanto per entrambe. Ecco i nostri pronostici per quanto riguarda marcatore, tiri in porta e ammoniti La forza del Cagliari, soprattutto mentale, si è vista nella gara dello scorso fine settimana contro il Verona. Recuperare un doppio svantaggio non è mai semplice ma la squadra di Pisacane ci è riuscita. E adesso vuole tornare a vincere, visto che un’affermazione manca dallo scorso 19 settembre in campionato. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Ha perso contro la Roma, invece, il Sassuolo. La rete di Dybala ha punito la truppa di Fabio Grosso che però dal proprio canto non si è mai snaturata nel corso del match. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Leggi anche questi approfondimenti
Guarda Gialloblù SUPERSTAR su Telearena in onda DOMENICA 26 OTTOBRE dalle 14.30 e scrivi qui sotto il tuo pronostico della partita HELLAS vs CAGLIARI. Il primo di voi che scriverà il risultato corretto (vale l’orario indicato da Facebook), potrà ricevere l’ Vai su Facebook
Cagliari-Sassuolo: analisi, probabili formazioni, quote e pronostici calcio, 9° giornata Serie A del 30-10-2025 - Analisi, quote, probabili formazioni, guida tv e scommesse sulla 9° giornata di Serie A. Secondo betitaliaweb.it
Pronostico Cagliari vs Sassuolo – 30 Ottobre 2025 - Sassuolo, in programma il 30 Ottobre 2025 alle 18:30 all’Unipol Domus, si preannuncia equilibrato e ricco di spunti ... Come scrive news-sports.it
Cagliari-Sassuolo, le probabili formazioni della partita di Serie A - Giovedì 30 aprile, alle 18:30, il Cagliari ospita il Sassuolo per la 9^giornata di Serie A. Riporta sport.sky.it