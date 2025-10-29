Anticipato a sabato alle 14,30 il derby tra Pienza e Sinalunghese, valido per l’ottava giornata del girone C di Promozione. Gli umori dei due team sono diversi: i biancorossi, già nettamente sconfitti dalla formazione di Testini nella sfida di Coppa, vengono da un ko per 3-0 contro l’Alberoro mentre i rossoblu hanno vinto all’ultimo tuffo contro il Fiesole grazie al rigore di Bucaletti. Tre punti sudati che hanno confermato il primato, a +3 sulla Settignanese. "E’ stata una partita molto combattuta – ha detto Testini – contro una squadra giovane che ha giocato a viso aperto mettendoci anche in difficoltà. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Promozione. Sabato il derby. E’ sfida tra Pienza e Sinalunghese