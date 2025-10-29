Promozione Fari su Cervia-Bakia
Anche nel campionato di Promozione si gioca oggi il turno infrasettimanale. Si trata della decima giornata di andata. Tutte le nostre rappresentanti scendono in campo questa sera alle ore 20.30. Nel girone D, il Cervia United, 2° della classe a -3 dalla vetta dopo il 2-2 nello scontro diretto contro la capolista Savignanese, ma sempre con una partita in meno, è di scena al ‘Moretti’ di Cesenatico contro il Bakia, 6° a quota 15. Si prospetta una sfida molto interessante, peraltro fra due squadre ambiziose. Stesso discorso per il derby di Classe, dov’è in arrivo il San Pietro in Vincoli. I padroni di casa, ultimi con 2 punti, hanno comunque dimostrato di essere vivi, pareggiando 1-1 sul campo del Bellariva, peraltro in 10 contro 11 per l’espulsione del portiere Zollo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Argomenti simili trattati di recente
Calcio di Rigore. . Calcio di Rigore è una trasmissione dedicata al calcio dilettantistico. Fari puntati sulla serie D nazionale, sull’ Eccellenza e Promozione Marche e Romagna e Prima Categoria Romagna. Live ogni lunedì alle ore 19.45 sul canale YouTube D - facebook.com Vai su Facebook
Cervia, che sfida - L’anticipo di oggi pomeriggio, alle 15, allo stadio ‘Todoli’ di Milano Marittima, mette infatti di fronte le uniche due squadre imbattute, ovvero il Cervia United, secondo della classe a quota 17 ... Secondo ilrestodelcarlino.it