Su Rai 1 “Il Commissario Montalbano”, su Canale 5 “This is me”, “Contraband” su Sky Cinema. Guida ai programmi Tv della serata del 29 ottobre 2025. La prima serata televisiva di mercoledì 29 ottobre offre un ventaglio di proposte per ogni gusto, tra fiction, talk, talent e cinema. Su Rai 1 torna l’intramontabile “Il Commissario Montalbano” con l’episodio “La rete di protezione”, dove nostalgia e tecnologia si intrecciano in un’indagine siciliana. Rai 2 punta sull’azione con due episodi di “911”, mentre Rai 3 propone il dramma intenso di “Dogman”, riflessione sul trauma e la resilienza. Rete 4 accende il dibattito politico con “Realpolitik”, mentre Canale 5 rilancia il “Grande Fratello” tra confessionali e tensioni crescenti. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Programmi TV mercoledì 29 ottobre 2025: fiction e reality