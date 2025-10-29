Progetto Piedibus a Bari promossi i percorsi ' casa-scuola'
Nelle attività sono state coinvolte 94 scuole cittadine tra primarie, secondarie di primo e secondo grado. Sono stati presentati, questo pomeriggio, nella ex Tesoreria di Palazzo della Città, i risultati del progetto ‘Piedibus Bari’, promosso dal Comune e realizzato attraverso un tavolo di. 🔗 Leggi su Baritoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Nell’aula magna dell’Istituto “Regina Margherita – Leonardo Da Vinci” di Avellino è stata presentata la nuova edizione del Progetto Piedibus per l’educazione dei giovani alla mobilità sostenibile “contro l’elevato tasso di inquinamento che si registra nel Capol Vai su Facebook
Bari, presentati i risultati del progetto “Piedibus Bari” per la mobilità scolastica sostenibile - Secondo l’analisi conclusiva condotta con il modello PESTLE, il servizio Piedibus si conferma coerente con gli obiettivi di transizione ecologica, mobilità sostenibile e inclusione urbana, risultando ... Si legge su giornaledipuglia.com
PRESENTATI I RISULTATI DI “PIEDIBUS BARI” IL PROGETTO DEDICATO ALLA MOBILITÀ SCOLASTICA SOSTENIBILE, EDUCATIVA E PARTECIPATA - PRESENTATI I RISULTATI DI “PIEDIBUS BARI” IL PROGETTO DEDICATO ALLA MOBILITÀ SCOLASTICA SOSTENIBILE, EDUCATIVA E PARTECIPATA ... Lo riporta ilikepuglia.it
Successo per il progetto ’Piedibus’ - Anche quest’anno, con il finire della scuola, si è concluso nel cervese il progetto Piedibus, che ha visto la partecipazione... Si legge su ilrestodelcarlino.it