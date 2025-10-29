Progetto Piedibus a Bari promossi i percorsi ' casa-scuola'

Baritoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle attività sono state coinvolte 94 scuole cittadine tra primarie, secondarie di primo e secondo grado. Sono stati presentati, questo pomeriggio, nella ex Tesoreria di Palazzo della Città, i risultati del progettoPiedibus Bari’, promosso dal Comune e realizzato attraverso un tavolo di. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

progetto piedibus bari promossiBari, presentati i risultati del progetto “Piedibus Bari” per la mobilità scolastica sostenibile - Secondo l’analisi conclusiva condotta con il modello PESTLE, il servizio Piedibus si conferma coerente con gli obiettivi di transizione ecologica, mobilità sostenibile e inclusione urbana, risultando ... Si legge su giornaledipuglia.com

progetto piedibus bari promossiPRESENTATI I RISULTATI DI “PIEDIBUS BARI” IL PROGETTO DEDICATO ALLA MOBILITÀ SCOLASTICA SOSTENIBILE, EDUCATIVA E PARTECIPATA - PRESENTATI I RISULTATI DI “PIEDIBUS BARI” IL PROGETTO DEDICATO ALLA MOBILITÀ SCOLASTICA SOSTENIBILE, EDUCATIVA E PARTECIPATA ... Lo riporta ilikepuglia.it

Successo per il progetto ’Piedibus’ - Anche quest’anno, con il finire della scuola, si è concluso nel cervese il progetto Piedibus, che ha visto la partecipazione... Si legge su ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Progetto Piedibus Bari Promossi