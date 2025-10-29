Prodotti per la festa di Halloween non conformi alle normative e potenzialmente dannosi | maxi sequestro della Finanza

Sono oltre 3mila i prodotti non conformi alle normative e potenzialmente dannosi per la salute sequestrati dalle Fiamme Gialle del comando provinciale di Pesaro e Urbino in vari esercizi commerciali, nell’ambito dei controlli effettuati con l’approssimarsi della festività di Halloween. Le. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

