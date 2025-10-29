Interessi di 15mila euro al mese per un prestito di 50mila: erano le condizioni applicate a un imprenditore che si era rivolto a un gruppo di soggetti, ora a processo a Como. Tra questi, Marco Bono, 50 anni di Cadorago, gestore del distributore di benzina Get Oil di Cislago, processato con rito abbreviato, e gli imputati che stanno affrontando il processo dibattimentale con accuse a vario titolo per reati economici e di droga: Giuseppe e Giacomo Pirottina, padre e figlio di 58 e 31 anni, Ibrahim Zabzuni, 46 anni, Mario Polito, 40 anni, Michele Filippo Cutrì, 54 anni, e Nicodemo Macrì, 55 anni. Ieri sono stati sentiti gli investigatori della Squadra Mobile di Como che hanno condotto le indagini a partire dal 2020, nell’ambito dell’operazione Hocus Pocus, coordinate dal pm della Dda Sara Ombra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Processo Hocus Pocus. Prestito non pagato: "Il debito ora è tuo"