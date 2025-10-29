Processo Gualandi la difesa dell'ex comandante | Con Sofia non solo sesso ma amore vero È stato un incidente
Davanti alla Corte d’Assise di Bologna la difesa di Giampiero Gualandi, accusato dell’omicidio di Sofia Stefani, ha sostenuto che tra i due non ci fosse solo sesso ma un legame affettivo profondo. Il colpo mortale, ha detto l’avvocato Benenati, sarebbe partito per errore durante una colluttazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
