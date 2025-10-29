Probabili formazioni Inter Fiorentina quale sarà l’undici di partenza di Chivu secondo Sky | le ultime

Inter News 24 Probabili formazioni Inter Fiorentina, Chivu verso la conferma dell’undici tipo: Esposito accanto a Lautaro. L’ Inter di Cristian Chivu si prepara alla sfida di questa sera contro la Fiorentina con l’obiettivo di riscattare la sconfitta subita al Maradona contro il Napoli. Come riportato da Sky Sport, il tecnico rumeno non sembra intenzionato a stravolgere la formazione vista sabato scorso, puntando sulla continuità e su un gruppo che, nonostante il ko, ha mostrato buoni segnali sul piano del gioco. Difesa confermata, ma Bisseck scalpita. In difesa, il terzetto titolare dovrebbe essere composto da Manuel Akanji, Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni. 🔗 Leggi su Internews24.com

