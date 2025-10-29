Probabili formazioni Inter Fiorentina quale sarà l’undici di partenza di Chivu secondo Sky | le ultime

Internews24.com | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Probabili formazioni Inter Fiorentina, Chivu verso la conferma dell’undici tipo: Esposito accanto a Lautaro. L’ Inter di Cristian Chivu si prepara alla sfida di questa sera contro la Fiorentina con l’obiettivo di riscattare la sconfitta subita al Maradona contro il Napoli. Come riportato da Sky Sport, il tecnico rumeno non sembra intenzionato a stravolgere la formazione vista sabato scorso, puntando sulla continuità e su un gruppo che, nonostante il ko, ha mostrato buoni segnali sul piano del gioco. Difesa confermata, ma Bisseck scalpita. In difesa, il terzetto titolare dovrebbe essere composto da Manuel Akanji, Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni. 🔗 Leggi su Internews24.com

probabili formazioni inter fiorentina quale sar224 l8217undici di partenza di chivu secondo sky le ultime

© Internews24.com - Probabili formazioni Inter Fiorentina, quale sarà l’undici di partenza di Chivu secondo Sky: le ultime

Altre letture consigliate

probabili formazioni inter fiorentinaInter-Fiorentina: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - I nerazzurri di Cristian Chivu, a caccia di riscatto dopo il ko contro il Napoli, ospitano al Meazza la Viola di Stefano Pioli, ancora alla ricerca della prima vittoria in questo campionato ... Come scrive tuttosport.com

probabili formazioni inter fiorentinaSerie A 2025-2026: Inter-Fiorentina, le probabili formazioni - 45 a San Siro nella partita valida per la nona giornata del massimo campionato ... Da msn.com

probabili formazioni inter fiorentinaInter-Fiorentina: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche - Inter – Infortunati: Darmian (infortunio al polpaccio), Mkhitaryan (infortunio alla coscia), Di Gennaro (frattura del polso), Thuram (lesione al bicipite femorale), Palacios (infortunio alla coscia). Secondo sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Probabili Formazioni Inter Fiorentina