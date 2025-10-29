Inter News 24 Probabili formazioni Inter Fiorentina, Chivu studia un turnover limitato: occasione per Sucic! Ballottaggio in attacco tra Bonny e Pio Esposito. La sconfitta di Napoli impone all’Inter una reazione immediata, e l’appuntamento di questa sera a San Siro contro la Fiorentina è cruciale per correggere la rotta in campionato. Il primo turno infrasettimanale di Serie A impone scelte delicate al tecnico Cristian Chivu. Come analizza La Gazzetta dello Sport, pur potendo contare su un calendario europeo che permette rotazioni (grazie alle vittorie nelle giornate finali della League Phase), contro i viola non è il momento di rischiare. 🔗 Leggi su Internews24.com

Probabili formazioni Inter Fiorentina, Chivu studia un turnover limitato: occasione per Sucic! Ballottaggio serrato in attacco, ma c'è un'indicazione dall'allenamento di ieri