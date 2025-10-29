Probabili formazioni Inter Fiorentina Chivu prepara 2 grosse sorprese | dal ballottaggio a centrocampo a quello in difesa in attacco tocca a Pio!

Inter News 24 Probabili formazioni Inter Fiorentina, Chivu prepara 2 grosse sorprese per Pioli: le ultime sulle idee del tecnico nerazzurro. Dopo la sconfitta subita a Napoli, l’Inter torna subito in campo stasera a San Siro contro la Fiorentina con l’obiettivo di un riscatto immediato. Nonostante l’impegno infrasettimanale e la necessità di gestire le energie, il tecnico Cristian Chivu non sembra intenzionato a stravolgere la formazione, optando per pochi, mirati, cambi rispetto all’undici sceso in campo al Maradona. La linea è chiara: dare continuità all’ossatura principale della squadra per ritrovare subito solidità e i tre punti. 🔗 Leggi su Internews24.com

