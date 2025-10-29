Privacy e Intelligenza Artificiale | il Garante interviene sul caso LinkedIn
Privacy al centro: gli utenti possono opporsi all’uso dei propri dati da parte di LinkedIn per l’addestramento dell’intelligenza artificiale generativa, esercitando un diritto fondamentale entro il 3 novembre.. Dal 3 novembre 2025, LinkedIn inizierà ad utilizzare i dati personali pubblici degli utenti per addestrare i propri sistemi di intelligenza artificiale generativa. A comunicarlo è stato il Garante per la protezione dei dati personali tramite un comunicato stampa ufficiale, che ha acceso i riflettori su una questione cruciale: la tutela della privacy nell’era dell’IA. Cosa prevede l’iniziativa di LinkedIn. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
Argomenti simili trattati di recente
Il caso Francesca Barra riaccende l’allarme sui deepfake pornografici: immagini false create con l’intelligenza artificiale che violano la privacy. - facebook.com Vai su Facebook
"I rischi possibili dell’IA non devono farci mai desistere dal promuovere l’uso della tecnica a fini di progresso sociale", ha affermato il Presidente #GarantePrivacy Stanzione a #NextGenAI, il Summit internazionale sull'intelligenza artificiale nella scuola, a Napol - X Vai su X
Vip spogliate con l’intelligenza artificiale, su una piattaforma da 7 milioni di utenti. Boom di siti sessisti - La giornalista Francesca Barra che si è trovata nuda su un portale ed ha subito “denunciato anche per chi non può farlo” ... Lo riporta blitzquotidiano.it
Il garante della privacy in Olanda: "Da IA consigli elettorali parziali" - Da una ricerca condotta su quattro chatbot, è emerso che nel 65% dei casi i chatbot hanno suggerito di votare per il partito della Libertà, di estrema destra, o per la coalizione Sinistra Verde - Segnala ansa.it
Di privacy se ne parla tanto, ma interviene il Garante - Cari amici lettori, privacy, come tutti i termini inglesi, è diffuso in Italia da non moltissimi anni. Si legge su ilroma.net