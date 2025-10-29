Privacy e Intelligenza Artificiale | il Garante interviene sul caso LinkedIn

Privacy al centro: gli utenti possono opporsi all’uso dei propri dati da parte di LinkedIn per l’addestramento dell’intelligenza artificiale generativa, esercitando un diritto fondamentale entro il 3 novembre.. Dal 3 novembre 2025, LinkedIn inizierà ad utilizzare i dati personali pubblici degli utenti per addestrare i propri sistemi di intelligenza artificiale generativa. A comunicarlo è stato il Garante per la protezione dei dati personali tramite un comunicato stampa ufficiale, che ha acceso i riflettori su una questione cruciale: la tutela della privacy nell’era dell’IA. Cosa prevede l’iniziativa di LinkedIn. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

