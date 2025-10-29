Primo pacemaker senza fili impiantato nell' ospedale di Polla già dimesso il paziente

Salernotoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Primo pacemaker “leadless” (senza fili) impiantato nei giorni scorsi nel reparto di Cardiologia dell'ospedale di Polla. Il paziente, valdianese, è in ottime condizioni ed è stato già dimesso. L'intervento segue di alcuni giorni quello di Nocera inferiore. L'intervento L'intervento è stato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

primo pacemaker senza filiPaziente troppo fragile, impiantato a Polla il primo pacemaker senza fili - E’ stato impiantato nei giorni scorsi nel reparto di Cardiologia dell’ospedale di Polla, il primo pacemaker “leadless” (senza fili). Segnala msn.com

primo pacemaker senza filiASST CREMONA CARDIOLOGIA, IL PACEMAKER È SENZA FILI - L’équipe diretta dal professor Lombardi ha trattato i primi due pazienti utilizzando una fra le tecniche più innovative oggi disponibili in ambito cardiologico. welfarenetwork.it scrive

primo pacemaker senza filiPacemaker senza fili. L’Asl Salerno chiarisce i vantaggi clinici - less migliori sicurezza e recupero, garantendo risparmio e qualità della vita. Da agro24.it

Cerca Video su questo argomento: Primo Pacemaker Senza Fili