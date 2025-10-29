Primo convegno nazionale sul biofeedback in psicoterapia

L’evento, un’esperienza pionieristica di alto valore professionale, e? pensato per psicologi, psicoterapeuti, psichiatri, medici, specialisti e studenti del settore. In due giornate di formazione intensiva nel campo della psicologia clinica d’avanguardia e delle neuroscienze, i partecipanti. 🔗 Leggi su Lecceprima.it