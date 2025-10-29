primavera in campo per la coppa

Torna in campo la Primavera, ma per i trentaduesimi di Coppa mentre in campionato domenica a Martorano affronterà il Cagliari. L’obiettivo di oggi è battere il Modena per superare il turno, ma anche, e non è tanto secondario, dimostrare che quello visto sabato contro il Milan è stato solo un isolato episodio, la classica giornata storta. Di sicuro Nicola Campedelli darà spazio ai ragazzi che finora hanno trovato meno spazio, per loro sarà un’ottima occasione per mettersi in mostra e metterlo in difficoltà per le sue scelte in futuro. In difesa allora può tornare come centrale Casadei che ultimamente ha giocato meno in campionato, sulla destra sempre in difesa probabile l’utilizzo di Biguzzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

