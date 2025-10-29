Primavera in campo per la Coppa
Torna in campo la Primavera, ma per i trentaduesimi di Coppa mentre in campionato domenica a Martorano affronterà il Cagliari. L’obiettivo di oggi è battere il Modena per superare il turno, ma anche, e non è tanto secondario, dimostrare che quello visto sabato contro il Milan è stato solo un isolato episodio, la classica giornata storta. Di sicuro Nicola Campedelli darà spazio ai ragazzi che finora hanno trovato meno spazio, per loro sarà un’ottima occasione per mettersi in mostra e metterlo in difficoltà per le sue scelte in futuro. In difesa allora può tornare come centrale Casadei che ultimamente ha giocato meno in campionato, sulla destra sempre in difesa probabile l’utilizzo di Biguzzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti simili trattati di recente
Pronta a tornare subito in campo la Primavera Domani i giallorossi saranno a Monza per i 32esimi di Coppa Italia Forza ragazzi #AvantiAquile - facebook.com Vai su Facebook
Oggi in campo la Primavera di mister Filippeschi: alle ore 12.00 al Centro Sportivo Avellola gli Azzurrini affronteranno il Benevento - X Vai su X
Primavera, sfida a Chiavari: contro l’Entella per il riscatto in Coppa Italia - Come riportato da Vincenzo Burgio sul Giornale di Sicilia, la Primavera del Palermo torna in campo questa mattina alle 11 al “Daneri” di Chiavari per la prima partita ... Riporta mondopalermo.it
Debutto in Coppa Italia per il Toro Primavera: arriva il Pescara - Prima in Coppa Italia per il Torino Primavera che mercoledì, alle 11:30 ospiterà il Pescara nel terzo turno della competizione. Segnala toro.it
Coppa Italia Primavera | Il Genoa sfida il Cosenza per i sedicesimi di finale – LIVE - Il Genoa Primavera torna in campo in infrasettimanale per giocare la sfida dei trentaduesimi di Coppa Italia Primavera con il Cosenza ... Si legge su buoncalcioatutti.it