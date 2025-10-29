Primato per l’acconciatore maschile Umberto Aversano al Barber Match ’25 di Paestum

Tempo di lettura: 2 minuti L’acconciatore maschile di Castel Volturno (località Pinetamare), Umberto Aversano, si è aggiudicato il 1° posto nella categoria “Commerciale Maschile Senior” al prestigioso evento nazionale Barber Match ’25, tenutosi a Paestum nei giorni 26 e 27 ottobre 2025. L’attestato consegnato a Umberto Aversano è frutto di tecnica, impegno, creatività e passione per l’arte della barberia. Il “Festival Unisex della coiffure” rappresenta un momento di eccellenza per il settore: barbieri, hairstylist e professionisti della bellezza provenienti da tutta Italia si sono confrontati sull’uso di forbice, clipper e stile, in una cornice che premia talento e perfezione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

