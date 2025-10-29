Prima storica vittoria per la FiFa Security
Giornata da ricordare, di quelle che segnano la piccola grande storia di un progetto sportivo. La FiFa Security Unione Rugby San Benedetto ha scritto una pagina indelebile del proprio cammino sportivo centrando la prima, storica vittoria in Serie A, battendo 40-27 la blasonata formazione dell’Amatori Rugby Napoli. Un successo pieno di significato, arrivato al termine di una partita intensa, giocata con coraggio, organizzazione e tanto cuore. Il pomeriggio al Campo "Nelson Mandela" ha avuto il sapore della grande occasione. La città ha risposto in massa, trasformando l’impianto in un catino rossoblù: tribuna e parterre gremiti come non mai, bandiere al vento e applausi continui per spingere i ragazzi di coach Laurenzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
