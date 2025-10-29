Prima pagina Tuttosport | Juve Spalletti ci crede Il Napoli va a + 3 il Milan spreca
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, mercoledì 29 ottobre 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Altre letture consigliate
La prima pagina de L'Unione Sarda di mercoledì 29 ottobre Acquista qui la tua copia: https://t.ly/KehQ7 - facebook.com Vai su Facebook
Vicino l'annuncio per il post Tudor, Tuttosport titola: "Juve, Spalletti ci crede" - In occasione della prima pagina di oggi, Tuttosport propone il seguente come titolo principale: "Juve, Spalletti ci crede". Segnala tuttomercatoweb.com
Juve, Spalletti ci crede: colloquio decisivo con Chiellini e via libera della proprietà - Juve, Spalletti ci crede: colloquio decisivo con Chiellini e via libera della proprietà Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, il titolo principale in prima pagina ... Come scrive tuttojuve.com
Tuttosport: "La Juventus spaventa il Real Madrid" - Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, che si concentra sulla Juventus e sulla sconfitta subita in casa del Real Madrid. tuttonapoli.net scrive