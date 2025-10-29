Prima pagina Gazzetta dello Sport | Frenata Milan | non basta Ricci riecco Lookman
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, mercoledì 29 ottobre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Contenuti che potrebbero interessarti
La prima pagina de L'Unione Sarda di mercoledì 29 ottobre Acquista qui la tua copia: https://t.ly/KehQ7 - facebook.com Vai su Facebook
La Gazzetta in apertura: "Con le Allegrate il Milan ha messo la testa a posto" - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: "Con le Allegrate il Milan ha messo la testa a posto". Da milannews.it
Litigi e polemiche, Gazzetta dello Sport apre con Napoli-Inter: "Cima al veleno" - Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Segnala tuttonapoli.net
La Gazzetta in prima pagina: "Modric, tutto per il Milan" - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: "Modric, tutto per il Milan". Scrive milannews.it