Prima la super schiacciata poi la caduta rovinosa | che rischio per Jaquez

Gazzetta.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle migliori cinque giocate della notte Nba  trova spazio anche l'ala piccola dei Miami Heat Jaime Jaquez Jr, che dopo una super schiacciata, rischia di infortunarsi cadendo rovinosamente. In questa top 5 spicca anche il grande ritorno di Russell Westbrook. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

prima la super schiacciata poi la caduta rovinosa che rischio per jaquez

© Gazzetta.it - Prima la super schiacciata, poi la caduta rovinosa: che rischio per Jaquez

News recenti che potrebbero piacerti

prima super schiacciata cadutaBrooks fa lo slalom tra la difesa e vola: la schiacciata fa esultare il Forum. VIDEO - Dopo una prima parte di gara molto equilibrata, Milano accelera nel 3° quarto e mette le mani sulla partita poco prima dell’ultimo parziale di gioco. Da sport.sky.it

Schiacciata dalla palma a Genova, in un video il crollo fatale: la pianta è caduta in due secondi - Genova – Una telecamera di Piazza Paolo da Novi ha ripreso il crollo della palma che ha travolto e ucciso Francesca Testino. Lo riporta ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Prima Super Schiacciata Caduta