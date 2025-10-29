prezzo gas al metro cubo oggi

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un’informazione fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria spesa energetica. Sapere quanto si paga per ogni standard metro cubo (Smc) di gas naturale permette di stimare con maggiore precisione l’importo della bolletta e valutare eventuali cambi di fornitore o di contratto. In questo articolo analizziamo il prezzo della materia prima gas nel servizio di tutela della vulnerabilità e nel mercato libero, spiegando cosa significa per le famiglie italiane e quanto si potrebbe pagare in bolletta. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 29 Ottobre 2025 è fissato da ARERA in 0,41512 €Smc (dato riferito a Settembre 2025, ultimo mese disponibile). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

