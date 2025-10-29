Prezzi alla produzione in lieve aumento a settembre 2025 | industria +0,2% costruzioni stabili
L’Istat segnala un’accelerazione tendenziale trainata dai prodotti energetici e un leggero rialzo nel comparto manifatturiero. Industria: prezzi in crescita su base mensile e annua. A settembre 2025, i prezzi alla produzione dell’industria registrano un aumento dello 0,2% su base mensile e dell’1,1% su base annua, in accelerazione rispetto ad agosto (+0,2% e +0,2%). Sul mercato interno, i prezzi crescono dello 0,2% rispetto ad agosto e dell’1,5% su base annua (da +0,5% del mese precedente). Escludendo il comparto energetico, i prezzi restano stabili sul piano congiunturale e mostrano una crescita tendenziale più contenuta (+0,8%), rispetto al +0,9% di agosto. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
