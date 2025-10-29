Previsioni meteo sarà un giovedì di maltempo | scatta l' allerta gialla

Sarà un giovedì di maltempo. La Protezione civile regionale siciliana, infatti, ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido fino alle ore 24. Su tutta la Sicilia è prevista allerta gialla.In particolare, si legge nell'avviso, "dalla tarda mattinata di domani e per. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

