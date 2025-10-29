Previsioni meteo Halloween con il ciclone portoghese | in arrivo piogge e rovesci

Nelle prossime ore velature via via più marcate. In serata le prime precipitazioni su Nord-Ovest e Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna e Nord-Est. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Previsioni meteo, Halloween con il ciclone portoghese: in arrivo piogge e rovesci

Leggi anche questi approfondimenti

Forte maltempo in arrivo: le previsioni meteo per mercoledì 29 ottobre - facebook.com Vai su Facebook

Meteo. Ciclone di Halloween, fine ottobre con nubifragi quasi in tutta Italia: ecco dove, le previsioni - Sta per finire un mese di ottobre altalenante: prima una lunga fase secca e calda, poi piogge e temporali forti; adesso, gli ultimi 4 giorni saranno due di sole e due di pioggia. Da msn.com

Meteo novembre, dolcetto o scherzetto? Giuliacci: "Temperature sopra la media ma..." - Secondo le previsioni di Mario Giuliacci , i prossimi giorni saranno ... Come scrive iltempo.it

Ciclone di Halloween, arriva il maltempo: piogge e venti sull’Italia. Le previsioni della prossima settimana - Dopo un inizio settimana stabile, l’Italia si prepara a un forte peggioramento per l’arrivo del ciclone di Halloween: tra giovedì e venerdì piogge ... fanpage.it scrive