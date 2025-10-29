Previsioni meteo | giovedì 30 ottobre allerta gialla a Livorno e provincia per forti temporali e rischio idrogeologico
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LIVORNOTODAYLa Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un'allerta meteo con codice giallo per pioggia e rischio idrogeologico del reticolo minore alla mezzanotte dalle 22 di stasera, mercoledì 29 ottobre, fino alle 18 di domani, su praticamente. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
