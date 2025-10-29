Prevenzione e la consapevolezza sulla malattia | in programma un forum sull' osteoporosi

BRINDISI - Un forum dedicato all'osteoporosi. È la nuova iniziativa del Soroptimist international club di Brindisi in programma il prossimo 31 ottobre alle 16 nella sala conferenze dell'hotel Internazionale. Si tratta della seconda iniziativa locale nell’ambito del progetto nazionale ‘CurarSI’. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

