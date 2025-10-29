Un risultato importante per la nostra comunità universitaria e per il mondo accademico in generale – le parole dalla rettrice Laura Ramaciotti – perché si colloca nell’ambito di una vasta collaborazione di Atenei e Afam che confluisce nell’ambito del progetto Prisma, di cui siamo capofila. Finanziato dal Mur con il bando Pro-ben e successivi, Prisma è un progetto di ricerca e un insieme di iniziative, strumenti e soluzioni, ideato da una rete di otto università italiane e dall’Accademia di Belle Arti di Venezia (Afam). L’obiettivo è promuovere il benessere psicofisico di studentesse e studenti universitari, prevenire e contrastare il disagio psicologico ed emotivo della popolazione studentesca e sensibilizzare l’intera comunità accademica verso il fenomeno sempre più diffuso delle dipendenze patologiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

