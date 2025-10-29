Presidio contro il riarmo e le politiche di guerra | lanciato il presidio ' La scuola non si arruola'
La legge n. 27 del 1 marzo 2024 istituisce il 4 novembre come Giornata dell’unità nazionale e delle forze armate. In quest'occasione le scuole di ogni ordine e grado vengono invitate a organizzare momenti di partecipazione alle celebrazioni che esaltano i valori della patria e del sacrificio. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
