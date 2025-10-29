Presidio contro il riarmo e le politiche di guerra | lanciato il presidio ' La scuola non si arruola'

Pisatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La legge n. 27 del 1 marzo 2024 istituisce il 4 novembre come Giornata dell’unità nazionale e delle forze armate. In quest'occasione le scuole di ogni ordine e grado vengono invitate a organizzare momenti di partecipazione alle celebrazioni che esaltano i valori della patria e del sacrificio. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

presidio contro riarmo politiche"Lettera aperta ai pacifisti casalesi sul riarmo" - Intervento del segretario piemontese del Partito della Rifondazione Comunista - Segnala casalenews.it

Stop Rearm Europe in presidio davanti la sede della Leonardo - Per giovedì 11 settembre il gruppo promotore di Stop Rearm Europe – Roma ha indetto un presidio davanti la sede (via Monte Grappa) della Leonardo principale industria attiva nei settori della difesa, ... Si legge su romatoday.it

presidio contro riarmo politicheRiarmo, Ue accelera: piano da 6.800 miliardi in 10 anni. «Russia minaccia permanente» - E dotare l’Europa delle capacità militari per una difesa il più possibile comune, in grado di ... ilmattino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Presidio Contro Riarmo Politiche