Presidio contro il riarmo e le politiche di guerra | lanciato il presidio ' La scuola non si arruola'

La legge n. 27 del 1 marzo 2024 istituisce il 4 novembre come Giornata dell'unità nazionale e delle forze armate. In quest'occasione le scuole di ogni ordine e grado vengono invitate a organizzare momenti di partecipazione alle celebrazioni che esaltano i valori della patria e del sacrificio.