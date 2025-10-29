Presero a calci un 18enne per rapinarlo | tre giovanissimi finiscono in comunità

Como, 29 ottobre 2025 – Tre giovanissimi, di età compresa tra i 14 e i 16 anni, sono stati fermati dai carabinieri della stazione di Mozzate questa mattina. Sono accusati di una rapina alla stazione ferroviaria di Locate Varesino, nel Comasco, lo scorso 14 settembre. Per loro il gip ha disposto il collocamento in comunità, come misura cautelare, mentre per altri due l'obbligo di permanenza in casa. L'inchiesta è partita dalla denuncia di un diciottenne di Somma Lombardo, in provincia di Varese: la sera del 14 settembre fu accerchiato, spintonato, buttato a terra e preso a calci da un gruppo di ragazzi che gli strapparono dal collo una collana d'oro e lo rapinarono di un paio di cuffie wireless del valore di 400 euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

