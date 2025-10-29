Presentata la lista Campania Popolare per la provincia di Salerno | Costruiamo l’alternativa

Tempo di lettura: < 1 minuto Stamattina, alla Casa del Popolo Vesna di Salerno, abbiamo presentato le nostre ed i nostri candidati della lista Campania Popolare per le prossime elezioni regionali. Insieme al nostro candidato Presidente Giuliano Granato, abbiamo ancora una volta sottolineato i temi che, come Campania Popolare, porteremo con insistenza in consiglio regionale: dalla sanità ai trasporti, dalle politiche giovanili all’ambiente, occorre finalmente una politica solidale con la classe lavoratrice e con ogni altro escluso, perché la Campania, da Regione ostile qual è diventata, possa finalmente trasformarsi in un luogo in cui tutte e tutti possano vivere bene. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

