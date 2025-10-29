Premio per la ricerca oncologica dell’associazione SOS Solidarietà in oncologia e sociale

Si è svolta mercoledì 22 ottobre la cena di gala dell’Associazione S.O.S. Solidarietà in Oncologia e Sociale alla Terrazza Berlusconi di Palazzo Lombardia con la presenza di 90 persone tra imprenditori e istituzioni del tessuto bergamasco e lombardo. La serata, realizzata grazie alla collaborazione dell’Assessorato Casa e Housing Sociale della Regione Lombardia, ha visto uno speech istituzionale dell’assessore regionale Paolo Franco, il quale ha declinato le politiche abitative messe in campo dalla Regione Lombardia. L’evento è stato dedicato alla presentazione della X edizione del Premio per la Ricerca Oncologica, di cui a breve aprirà il bando di concorso, nonché alla raccolta fondi necessaria per sostenere le borse di studio del Premio stesso e le altre attività che l’associazione svolge, con particolare focus sul nuovo progetto di una “Casa per ragazzi con sindrome di Down”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

