Premio Felix 2025 Nola celebra la sua identità
NOLA (Napoli), 29 ottobre 2025 – Ventidue rintocchi per ventidue edizioni del Premio Felix, l’appuntamento che ogni anno celebra le eccellenze della città di Nola. L’edizione 2025 si terrà giovedì 13 novembre alle ore 18.30 nella Sala Vaccaro del Museo Storico Archeologico di via Senatore Cocozza. L’iniziativa, promossa dall’associazione Gli Innamorati della Festa Aps, è ormai un simbolo di nolanità e di valorizzazione del territorio attraverso il talento, la cultura e l’impegno civile. I premiati 2025. Le due campane di bronzo realizzate dalla Fonderia Del Giudice, emblema del premio, andranno a due figure di spicco: Antonio Grilletto, Colonnello dell’Esercito Italiano, e Nello Cassese, Executive Chef & Culinary Director del Sam Belmond Hotel Cipriani di Rio de Janeiro. 🔗 Leggi su Primacampania.it
