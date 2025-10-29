Premio Felix 2025 Le campane di bronzo ad Antonio Grilletto e Nello Cassese Menzioni a Barbara Giugliano e Antonio Napolitano

Nola – Ventidue rintocchi. Tanti, quante sono le edizioni del Premio Felix che giovedì  13 novembre alle ore 18.30, presso la Sala Vaccaro del Museo Storico Archeologico di via Senatore Cocozza a Nola, torna come uno degli appuntamenti più attesi in città. Le due campane di bronzo, simbolo di nolanità, realizzate dalla Fonderia Del Giudice, andranno per questa edizione ad  Antonio Grilletto, Colonnello dell’Esercito Italiano e a  Nello Cassese, Executive chef & Culinary director Sam Belmond. Anche per questa edizione l’associazione promotrice dell’evento, Gli Innamorati della Festa Aps,  propone due intense storie di nolanità, seppur diverse tra loro. 🔗 Leggi su Primacampania.it

